Zone euro: PMI composite au plus haut de 11 mois en avril information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 10:15

(CercleFinance.com) - L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de 53,7 en mars à 54,4 ce mois-ci, signalant ainsi une forte croissance de l'activité du secteur privé de la région, à son rythme le plus élevé depuis 11 mois.



Selon les enquêteurs, ce redressement a été soutenu par une demande ravivée et s'est accompagné de la plus forte progression de l'emploi depuis près d'un an, tandis que les pressions inflationnistes se sont encore modérées.



'De façon moins positive, la croissance est devenue de plus en plus déséquilibrée, tirée seulement par le secteur des services alors que la production manufacturière a rechuté en zone de contraction sur fond d'un plongeon de la demande en biens', nuancent-ils.