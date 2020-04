Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : PMI composite à son plus bas historique Cercle Finance • 03/04/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro a accusé un repli mensuel sans précédent en mars pour s'établir à 29,7 contre 51,6 en février (et une estimation flash de 31,4), soit son plus bas niveau de l'histoire de l'enquête. Les quatre principales économies de la zone ont affiché des baisses records de leurs volumes d'activité, l'Italie et l'Espagne faisant état des plus fortes contractions. Sur le plan sectoriel, ce sont les services qui ont affiché le plus fort taux de contraction. 'Il est impossible d'estimer précisément le coût économique total du Covid-19 tant que la durée et l'ampleur de la pandémie nous sont encore largement inconnues', prévient Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

