Zone euro : plus forte croissance du secteur manufacturier depuis 3 ans en février

(AOF) - L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour la zone euro est finalement ressorti à 57,9 au mois de février 2021, contre une estimation flash de 57,7 et après 54,8 en janvier. « Le secteur manufacturier fait de plus en plus figure de moteur principal de l'économie de la zone euro », a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

" L'Indice PMI a en effet atteint un plus haut de trois ans en février, un niveau rarement dépassé depuis le lancement de l'enquête, il y a plus de vingt ans, comme cela fut notamment le cas lors de l'éclatement de la bulle internet, lors de la reprise économique qui a suivi la crise financière mondiale en 2017-2018 ", a ajouté l'expert.

" Ce regain de croissance génère toutefois ses propres difficultés, l'offre de matières premières et de produits finis n'étant pas suffisante pour répondre à la demande ", a-t-il souligné.