Zone euro: 'perspectives toujours sombres pour l'industrie'

(CercleFinance.com) - Revenant sur la hausse de 0,4% de la production industrielle annoncée ce matin dans la zone euro pour le mois d'avril (hausse globalement conforme à son attente de 0,5%), Capital Economics prévient que les perspectives pour l'industrie demeurent sombres.



Cette croissance 'n'a que partiellement inversé la baisse de mars (-1,4%, révisé de -1,8% en estimation initiale) et montre que les retombées économiques de la guerre en Ukraine freinent toujours la production', note le bureau d'analyse.



Capital Economics met aussi en avant des données d'enquête indiquant que la demande commence à chuter, avec notamment une composante des nouvelles commandes de l'indice PMI retombée sous les 50 (seuil séparant expansion et contraction).



'Même si les pénuries d'approvisionnement commencent à s'atténuer au cours de l'année, l'industrie aura encore du mal car l'inflation élevée et les prix de l'énergie pèsent sur la demande des consommateurs', prévient-il.





