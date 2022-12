Zone euro: nouvelle contraction du secteur privé (PMI) information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 10:22

(CercleFinance.com) - Le secteur privé de la zone euro s'est contracté pour le cinquième mois consécutif en novembre, montre l'enquête PMI de S&P Global publiée lundi.



L'indice PMI final composite du bureau d'analyses - qui mesure l'activité globale dans la région - est ressorti à 47,8 le mois dernier, contre 47,3 en octobre.



Avec cinq mois dans le rouge, il s'agit de la plus longue période de contraction observée depuis la récession ayant eu lieu entre 2011 et 2013, lors de la crise de la dette souveraine.



Dans le secteur des services, l'indice final de l'activité ressort à 48,5, après 48,6 en octobre, à un plus bas de 21 mois.



C'est de nouveau l'Allemagne qui a enregistré les plus faibles performances économiques, et ce malgré un ralentissement de la contraction.



Le rythme de contraction a également marqué le pas en Italie et en Espagne tandis que la France et l'Irlande ont enregistré leur premier recul de

l'activité globale depuis février 2021.



Pour Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, ces données soulignent la très forte probabilité d'une entrée en récession de la zone euro.



Selon lui, le ralentissement de la baisse de l'activité observé en novembre suggère un recul limité du PIB de la région de l'ordre de 0,2% au quatrième trimestre.



Seul motif de satisfaction, les tensions sur les prix pourraient avoir plafonné, ce qui signifie que l'impact de l'inflation sur la demande pourrait commencer à s'atténuer dans les prochains mois, auquel cas la

récession s'avèrerait à la fois brève et relativement peu marquée.