Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : nouvelle baisse du PMI composite information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Selon l'estimation flash d'IHS Markit, l'indice PMI composite de l'Activité globale dans la zone euro est passé de 56.2 en septembre à 54.3 en octobre, mettant en évidence un nouvel affaiblissement de la croissance de la zone euro. L'Indice PMI Flash de l'Activité de Services dans la zone euro se replie à 54,7 (vs 56,4 en septembre), tandis que celui de la Production Manufacturière se replie à 53,2 (vs 55,6 en septembre). ' La croissance de la zone euro a affiché son taux le plus faible depuis six mois, freinée par une intensification des problèmes d'approvisionnement et par les inquiétudes relatives à l'évolution de la pandémie ', analyse IHS Markit.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.