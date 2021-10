Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : nouvel affaiblissement du PMI dans les services information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - La croissance dans le secteur des services de la zone euro a connu un nouvel affaiblissement au mois de septembre, les difficultés d'approvisionnement ayant notamment pesé sur l'activité. Les résultats définitifs de l'enquête menée par le cabinet IHS Markit auprès des directeurs d'achats fait ressortir un indice PMI final de l'activité dans le secteur de 56,4 le mois dernier, contre 59 en août. L'indice était ressorti à 56,3 dans son estimation 'flash'. Ce ralentissement de la croissance pour le deuxième mois consécutif est dû, selon IHS Markit, aux pénuries de matières premières qui ont entravé l'activité des fabricants comme des prestataires de services. Mais le bureau d'études économiques met également en avant une tendance au ralentissement de la croissance de la demande. 'Si pour l'heure le rythme de l'expansion globale demeure solide au regard des critères historiques de l'enquête, la trajectoire de l'économie de la zone euro à l'amorce du dernier trimestre 2021 est celle d'un ralentissement de la croissance', prévient Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit. L'indice final composite - qui mesure l'activité globale dans la zone euro (secteur manufacturier inclus) - a d'ailleurs reculé à 56,2 en septembre contre 59 en août. Il s'était établi à 56,1 en estimation 'flash'.

