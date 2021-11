Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : nouveau recul du PMI composite en octobre information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Se repliant de 56,2 en septembre à 54,2, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro affiche en octobre son plus bas niveau depuis six mois, et signale en outre un troisième ralentissement consécutif de la croissance du secteur privé. Le ralentissement a été particulièrement marqué chez les fabricants, tandis que l'activité des prestataires de services a affiché sa plus faible progression depuis six mois, témoignant d'un essoufflement de la croissance après le fort rebond observé à l'issue des confinements. 'Malgré son ralentissement, la hausse de l'activité globale en octobre reste conforme à une croissance trimestrielle du PIB de l'ordre de 0,5%. Le manque de visibilité quant à l'évolution de l'économie dans les prochains mois est toutefois préoccupant', juge IHS Markit.

