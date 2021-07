Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : nouveau record pour le PMI manufacturier Cercle Finance • 01/07/2021 à 10:14









(CercleFinance.com) - L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro, calculé par IHS Markit, s'est redressé de 63,1 en mai à 63,4 en juin, dépassant ainsi sa dernière estimation flash (63,1) et atteignant un nouveau sommet historique pour un quatrième mois consécutif. La production a augmenté à un rythme soutenu tandis que la croissance de l'emploi a atteint un record historique. Les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement se sont néanmoins poursuivies, entraînant des hausses de prix sans précédent. 'Le nouvel assouplissement des mesures relatives à la pandémie a entraîné un rebond de la demande tandis que l'accélération des campagnes vaccinales a favorisé un regain de confiance', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.