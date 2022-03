Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: net regain de croissance dans le secteur privé information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité a rebondi dans la zone euro au mois de février, mais ce redressement s'est accompagné d'une hausse record des prix facturés, montrent les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit réalisés auprès des directeurs d'achat.



L'indice final 'composite' de l'activité globale dans le secteur privé de la région a en effet atteint 55,5 le mois dernier, contre 52,3 en janvier et une estimation 'flash' qui était ressortie à 55,8.



Dans les services, l'indice final de l'activité s'est établi à 55,5 en février, contre 51,1 en janvier et une estimation préliminaire de 55,8, illustrant un rebond encore plus marqué dans le secteur.



Ces données, qui ne tiennent pas encore compte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mettent en évidence un regain de croissance porté par le récent assouplissement des restrictions sanitaires, souligne IHS Markit.



Les problèmes d'approvisionnement et les pénuries de main d'oeuvre ayant toutefois continué de peser sur l'activité, les prix facturés par les entreprises ont enregistré le mois dernier leur plus forte hausse depuis le début de l'enquête, il y a près de vingt-cinq ans, souligne l'institut de recherche dans son étude.





