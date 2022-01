Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: les ventes au détail plus dynamiques que prévu information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail ont nettement progressé au mois de novembre dans la zone euro, montrent des données publiées jeudi par l'agence européenne de la statistique.



D'après les chiffres d'Eurostat, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1% dans la zone euro en novembre, après une progression de seulement 0,3% en octobre.



Les économistes attendaient, à titre de comparaison, un repli de l'ordre de 0,5%.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à novembre 2020, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail affiche une hausse de 7,8% dans la zone euro.



Parmi les Etats membres, les hausses mensuelles les plus fortes ont été observées en Espagne (+4,9%), au Luxembourg (+4%) et au Portugal (+2,8%), précise Eurostat.





