Zone euro : les ventes au détail baissent plus qu'attendu en janvier par rapport à 2022

(AOF) - En janvier 2023, le volume du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 2,3% dans la zone euro et de 2,2% dans l’Union européenne en rythme annuel selon les estimations d’Eurostat. Le consensus s’élevait à -1,8% après une baisse de 2,8 le mois précédent. Le volume du commerce de détail est cependant en hausse de 0,3% dans la zone euro et dans l’UE par rapport à décembre 2022 , mois au cours duquel il avait diminué de 1,7% dans la zone euro et de 1,6% dans l’UE.

En janvier 2023, par rapport à janvier 2022, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 2,3% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE.

En janvier 2023, par rapport à janvier 2022, le volume des ventes du commerce de détail dans la zone euro a diminué de 5,0% pour le secteur " alimentation, boissons et tabac " et de 1,0% pour les " produits non alimentaires ", tandis qu'il a augmenté de 5,4% pour les " carburants ".

Dans l'UE, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 4,7% pour le secteur " alimentation, boissons et tabac " et de 1,0% pour les " produits non alimentaires ", tandis qu'il a augmenté de 5,6% pour les " carburants ".

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes baisses annuelles du volume total du commerce de détail ont été enregistrées en Belgique (-8,9%), en Allemagne (-6,8%), au Danemark et en Suède (-5,8% chacun). Les plus fortes hausses ont été observées en Slovénie (+18,5%), en Roumanie (+5,8%) et à Malte (+5,7%).