Zone euro: les prix producteurs augmentent plus que prévu information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 11:16

(CercleFinance.com) - Les prix à la production ont augmenté plus fortement que prévu en novembre dans la zone euro, une nouvelle fois en raison du poste énergétique, montrent des données publiées jeudi par Eurostat.



L'agence statistique de l'Union européenne a annoncé ce matin que les prix à l'entrée des usines dans les 19 pays partageant la monnaie unique avaient progressé de 1,8% sur un mois et de 23,7% sur un an.



A titre de comparaison, les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 22,8% en rythme annuel.



Les seuls prix énergétiques ont bondi de 3,5% sur un mois et de 66% sur un an.



Hors énergie, les prix producteurs n'ont augmenté que de 0,9% sur un mois et de 10,1% sur un an.



La statistique des prix à la production peut être considérée comme un bon indicateur de l'inflation, en ce sens que les hausses des coûts sont souvent répercutées par les entreprises au niveau de leurs prix finaux.