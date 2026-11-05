Zone euro : les prix à la production bondissent de 2,5% en septembre

En septembre 2026, par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont augmenté de 2,5% dans la zone euro et de 2,6% dans l'UE, selon Eurostat. En août, ils avaient progressé de 2,0% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE.

Au vu des chiffres de l'office statistique de l'UE, cette forte augmentation dans la zone euro en septembre s'explique essentiellement par un bond de 7,8% des prix de l'énergie, une catégorie hors de laquelle les prix à la production n'ont progressé que de 0,1%.

Par rapport au même mois de 2025, les prix à la production industrielle ont augmenté de 11,1% dans la zone euro et de 10,9% dans l'UE en septembre, marquant ainsi une nette accélération par rapport aux taux annuels de respectivement 8,3% et 8,0% observés en août.