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Zone euro-Les prix à la production baissent comme prévu en juin
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 11:10
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Les prix à la production en zone euro ont baissé comme prévu sur un mois en juin, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

Ces prix ont diminué de 0,3% en juin, après une hausse de 0,2% (non révisé) en mai.

Sur un an, ils sont en hausse de 4,6%, également comme prévu, après +5,9% (non révisé) un mois plus tôt.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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