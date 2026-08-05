Zone euro-Les prix à la production baissent comme prévu en juin

Les prix à la production en zone euro ont baissé comme prévu sur un mois en juin, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.
Ces prix ont diminué de 0,3% en juin, après une hausse de 0,2% (non révisé) en mai.
Sur un an, ils sont en hausse de 4,6%, également comme prévu, après +5,9% (non révisé) un mois plus tôt.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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