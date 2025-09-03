 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 727,78
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zone euro-Les prix à la production augmentent plus que prévu en juillet
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 11:09

Les prix à la production en zone euro ont augmenté plus que prévu en juillet sur un mois, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

Ces prix ont progressé de 0,4% en juillet d'un mois sur l'autre, après une hausse de 0,8% en juin. Sur un an, la hausse a atteint 0,2% après +0,6% en juin.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient pour le mois de juillet sur une progression des prix de 0,2% d'un mois sur l'autre et sur une hausse de 0,1% en rythme annuel.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des militaires chinoises défilent sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025 ( AFP / Pedro Pardo )
    A Pékin, faste et patriotisme pour un défilé militaire historique
    information fournie par AFP 03.09.2025 11:48 

    Chants patriotiques, hourras et acclamations de la foule: Pékin a baigné mercredi dans une atmosphère solennelle et fervente à l'occasion d'un gigantesque défilé militaire organisé sur la place Tiananmen. Dès l'aube, des spectateurs soigneusement sélectionnés se ... Lire la suite

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Valneva annonce de nouveaux résultats encourageants pour son vaccin anti-Lyme
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:45 

    Le laboratoire Valneva a annoncé mercredi des résultats encourageants quant à l'utilité de rappels de son vaccin anti-maladie de Lyme, une bonne nouvelle pour le groupe franco-autrichien qui vient de subir l'interdiction aux Etats-Unis de son vaccin contre le chikungunya. ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    France: l'activité du secteur privé quasi-stable en août (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:39 

    L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI composite s'est établi à 49,8

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 03.09.2025 11:37 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,42% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,64% pour le Nasdaq. * MACY'S ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank