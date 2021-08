Zone euro: les prix à la production accélèrent mais restent conformes aux attentes

(AOF) - En juin 2021, par rapport à mai 2021, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,4%, conformes au consensus des analystes, tant dans la zone euro que dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mai 2021, les prix avaient augmenté de 1,3% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE. Sur un an, ils ont progressé de 10,2% dans la zone euro (consensus de 10,3%) et de 10,3% dans l'UE.