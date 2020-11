Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro-Les prêts aux entreprises ralentissent, les craintes de récession augmentent Reuters • 26/11/2020 à 12:02









FRANCFORT, 26 novembre (Reuters) - Les prêts aux entreprises de la zone euro ont ralenti le mois dernier alors que les banques s'inquiètent de plus en plus de leur exposition au risque crédit face à la menace d'une récession en deux temps, indiquent les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE). Les prêts aux sociétés non-financières dans les 19 pays de la zone euro ont augmenté de 6,8% sur un an en octobre, contre 7,1% en septembre et après avoir atteint en mai dernier leur plus haut niveau en dix ans à 7,3%. Alors que des pans entiers de l'économie de la zone euro étaient à l'arrêt une grande partie de l'année, les entreprises se sont empressées d'utiliser des lignes de crédit d'urgence et ont bénéficié de prêts garantis par l'État et de financements de la banque centrale disponibles à des taux allant jusqu'à moins 1%. Des enquêtes montrent cependant que les banques sont de plus en plus inquiètes face à l'augmentation des risques de crédit et pourraient ainsi resserrer l'accès aux liquidités, la résurgence de la pandémie suscitant des craintes sur l'impact durable de cette crise sur l'économie. Les prêts aux ménages sont restés stables en octobre avec une croissance de 3.1%, toujours selon les données de la BCE. Le taux de croissance annuelle de la masse monétaire M3, considérée comme un indicateur avancé de l'activité, a accéléré légèrement en octobre à 10,5% contre 10,4% en septembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre stable à 10,4%. (Balazs Koranyi, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

