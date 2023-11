Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: les PMI font craindre une récession information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé dans l'ensemble de la zone euro s'est encore contractée au mois de novembre, et ce pour le sixième mois de suite, ce qui renforce encore le scénario d'une récession, montrent jeudi les premiers résultats de l'enquête mensuelle PMI.



L'indice PMI préliminaire composite mesurant l'activité globale dans la zone euro, publié par HCOB, s'est certes redressé à 47,1, contre 46,5 en octobre.



Mais la Hamburg Commercial Bank souligne que ces données vont quand même dans le sens d'un deuxième trimestre consécutif de contraction du PIB de la zone euro, synonyme de récession technique dans la région.



'Ce scénario est celui que la Banque centrale européenne cherche à tout prix à éviter', rappelle Cyrus de la Rubia, le chef économiste de la banque allemande.



Dans le détail, l'indice PMI 'flash' HCOB mesurant l'activité dans le secteur des services est remonté à 48,2, après 47,8 en octobre, tout comme celui de l'industrie manufacturière ressorti à 43,8 contre 43,1 en octobre.



L'économie de la zone euro reste néanmoins enlisée dans la crise, montre le rapport, qui mentionne une conjoncture 'très défavorable' dans les deux premières économies de la zone euro, l'Allemagne et la France.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.