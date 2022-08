Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: les PMI confirment le risque d'une récession information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 10:14









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur privé de la zone euro s'est nettement contractée au mois de juillet, l'envolée de l'inflation ayant annihilé le rebond tant espéré de la consommation après la levée des restrictions sanitaires, montrent mercredi les enquêtes mensuelles PMI.



L'indice final dit 'composite' de l'activité globale dans la région est ainsi ressorti à 49,9 le mois dernier, contre 52 points en juin, signalant le premier repli de l'activité depuis février 2021.



S&P Global, qui compile cette statistique, explique qu'à la contraction du secteur manufacturier est venue s'ajouter un nouveau ralentissement de la hausse de l'activité dans le secteur des services.



L'indice PMI final dans les services ressort ainsi à 51,2 en juillet, contre 53 en juin.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, souligne que l'assombrissement des perspectives économiques de la zone euro en ce début du troisième trimestre signale un recul du PIB au mois de juillet.



D'après l'analyste, les inquiétudes entourant les approvisionnements en gaz, le niveau élevé de l'inflation et les risques de récession économique constituent autant de facteurs pesant sur la confiance.



'De nombreuses entreprises s'inquiètent par ailleurs des risques de pénurie énergétique, qui pourraient entraîner de nouvelles difficultés d'approvisionnement et faire grimper les prix, entravant ainsi davantage l'activité économique', prévient-il.





