Zone euro-Les femmes et les jeunes plus touchés par la hausse du chômage

BRUXELLES, 2 juillet (Reuters) - Le chômage dans la zone euro a moins augmenté que prévu en mai avec la levée progressive des mesures de confinement mais cette hausse a été plus prononcée pour les femmes et les jeunes, a annoncé jeudi Eurostat. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est passé à 7,4% en mai contre 7,3% en avril et 7,1% en mars. Ce dernier chiffre avait marqué son plus bas niveau depuis le début des relevés en 1998. Cette deuxième hausse mensuelle consécutive est inférieure aux attentes du marché, qui tablait sur un taux de 7,7%, ce qui suggère qu'un grand nombre de personnes se trouvent encore en situation de chômage partiel et limitent le basculement dans le chômage total. Le détail des statistiques montre que le taux de chômage des moins de 25 ans a atteint 16,0% en mai contre 15,7% en avril et 15,0% en mars. En Espagne, environ un tiers des jeunes étaient sans emploi. Chez les femmes, le taux de chômage a grimpé à 7,9% contre 7,7% en avril alors qu'il reste inchangé à 7,0% chez les hommes. Tableau (Philip Blenkinsop, version française Kate Entringer, édité par Marc Angrand)

