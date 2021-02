Zone euro: légère accélération de l'inflation

(AOF) - En janvier, le taux d'inflation en zone euro est ressorti à +0,9% en rythme annualisé et à +0,2% sur un mis, selon les données préliminaires d'Eurostat. Elle était de -0,3% et +0,3% respectivement en décembre. Le consensus en rythme annualisé était de +0,5%. Ajusté des éléments les plus volatils tels que l'énergie, l'inflation "core" s'établit à +1,4% sur un an, contre des attentes de +0,9% et +0,2% en décembre.