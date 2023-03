Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: léger repli du PMI manufacturier en février information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est légèrement replié de 48,8 en janvier à 48,5 en février, tiré à la baisse par l'indicateur relatif aux délais de livraison des fournisseurs qui ont enregistré leur plus forte baisse depuis 2009.



Outre cette baisse des délais de livraisons qui 'met en évidence une forte diminution des tensions d'approvisionnement', S&P Global pointe la baisse des stocks d'achats, la plus marquée depuis mai 2021.



'L'impact baissier de ces deux variables sur l'indice global a surpassé celui (haussier) du redressement des indices de la production, des nouvelles commandes et de l'emploi', soulignent les enquêteurs.





