Zone euro : léger redressement du PMI composite en février

(CercleFinance.com) - L'indice PMI flash composite de l'activité globale dans la zone euro se redresse à 48,1 en février (47,8 en janvier), reflétant un ralentissement de la contraction du secteur privé, favorisé par une croissance de l'industrie manufacturière. La faiblesse du secteur des services, liée aux restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, a en effet été contrebalancée par une accélération de la croissance (menée par l'Allemagne) dans l'industrie manufacturière. 'Dans l'hypothèse où les campagnes de vaccination permettaient un regain d'activité dans les services et où la forte expansion de l'industrie manufacturière se maintenait, une solide reprise économique pourrait être envisagée pour le deuxième semestre', estime IHS Markit.

