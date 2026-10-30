 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro-Le taux de chômage ressort à 6,5% en septembre
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 11:04

Ajouter Boursorama à vos sources

Le taux de chômage dans la zone euro est ressorti à 6,5% de la population active en septembre, montrent les données officielles publiées vendredi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux à 6,4%, après 6,5% (révisé de 6,4%) en août.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le port de Marseille-Fos lors d'une grève de 24 heures des dockers, le 30 octobre 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Les ports français et européens perturbés par une grève des dockers
    information fournie par AFP 30.10.2026 11:56 

    Les ports français et européens, grecs notamment, sont perturbés vendredi par une grève de 24 heures des dockers, à l'appel des syndicats qui réclament des augmentations de salaire et s'opposent à la "militarisation" de ces infrastructures. Au Havre, dans le nord-ouest ... Lire la suite

  • ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )
    Allemagne: la croissance plus forte qu'attendu au troisième trimestre, à 0,2%
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2026 11:54 

    La croissance de l'Allemagne a été plus élevée que prévu au troisième trimestre, atteignant 0,2%, les dépenses accrues de l’État et des ménages ayant contribué à compenser le recul des exportations, a annoncé vendredi l'Office fédéral statistique. Le Produit intérieur ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Portugal : la croissance du PIB ralentit à 0,2 % au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2026 11:52 

    Le produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 0,2 % au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, soit une croissance inférieure à celle du deuxième trimestre (0,9 %) en raison d'une baisse des exportations, selon une estimation provisoire ... Lire la suite

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    Zone euro: la croissance a ralenti à 0,4 % au 3T mais moins que prévu
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2026 11:48 

    La croissance dans la zone euro a atteint 0,4 % au troisième trimestre, un ralentissement par rapport au trimestre précédent mais moins net que ne le redoutaient les analystes, a annoncé vendredi Eurostat. Les analystes s'attendaient pour ce troisième trimestre ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22,06 -17,69%
CAC 40
7 987,67 +0,22%
Pétrole Brent
117,69 +1,76%
SANOFI
80,01 +5,07%
TOTALENERGIES
85,5 +1,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank