Zone euro-Le taux de chômage ressort à 6,5% en septembre

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Les ports français et européens, grecs notamment, sont perturbés vendredi par une grève de 24 heures des dockers, à l'appel des syndicats qui réclament des augmentations de salaire et s'opposent à la "militarisation" de ces infrastructures. Au Havre, dans le nord-ouest ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•30.10.2026•11:54•
La croissance de l'Allemagne a été plus élevée que prévu au troisième trimestre, atteignant 0,2%, les dépenses accrues de l’État et des ménages ayant contribué à compenser le recul des exportations, a annoncé vendredi l'Office fédéral statistique. Le Produit intérieur ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•30.10.2026•11:52•
Le produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 0,2 % au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, soit une croissance inférieure à celle du deuxième trimestre (0,9 %) en raison d'une baisse des exportations, selon une estimation provisoire ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•30.10.2026•11:48•
La croissance dans la zone euro a atteint 0,4 % au troisième trimestre, un ralentissement par rapport au trimestre précédent mais moins net que ne le redoutaient les analystes, a annoncé vendredi Eurostat. Les analystes s'attendaient pour ce troisième trimestre ...
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