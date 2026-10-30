Zone euro-Le taux de chômage ressort à 6,5% en septembre

Le taux de chômage dans la zone euro est ressorti à 6,5% de la population active en septembre, montrent les données officielles publiées vendredi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux à 6,4%, après 6,5% (révisé de 6,4%) en août.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)