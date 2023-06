Zone euro: le taux de chômage recule à 6,5% information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 11:22

(CercleFinance.com) - Le chômage dans la zone euro a poursuivi son recul au mois d'avril pour atteindre son plus bas niveau depuis 2008, selon des données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 6,5%, conformément aux attentes des économistes, contre 6,6% (révisé) le mois précédent et 6,7% en avril 2022.



L'embellie de novembre est notamment due à une amélioration de la situation de l'emploi dans les pays du sud de l'Europe, à savoir l'Espagne, l'Italie et le Portugal.



Les taux de chômage en Allemagne et en France, les deux premières économies de la zone euro, sont restés stables en avril à respectivement 2,9% et 7%.



Du fait de la bonne santé du secteur des services, et malgré des salaires qui repartent à la hausse, les entreprises européennes ne manifestent pas, pour le moment, de tassement dans leurs intentions d'embauches.



Le taux de chômage de l'Union Européenne est lui ressorti à 6% en avril, stable par rapport au taux enregistré en mars et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en avril 2022.