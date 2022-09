Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: le taux de chômage poursuit son repli en juillet information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage dans la zone euro a poursuivi son repli en juillet pour revenir à 6,6%, contre 6,7% au mois de juin, montrent des statistiques publiées jeudi par Eurostat.



Ce recul prolonge la tendance à la baisse du chômage amorcée depuis l'automne 2020, lorsque le taux de chômage atteignait plus de 8,5%.



Il marque aussi un net reflux par rapport au pic de plus de 12% qui avait été établi début 2013.



La baisse du mois de juillet a principalement concerné les pays dans lesquels le chômage reste le plus élevé, comme la Grèce où le taux de chômage est revenu à 11,4% contre 12,3% le mois précédent.



Le taux de chômage de l'Union européenne ressort lui à 6% en juillet, en baisse par rapport au taux de 6,1% au mois de juin 2022 et de 6,9% en juillet 2021 selon les chiffres de l'office statistique de l'UE.





