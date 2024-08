Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: le taux de chômage poursuit sa baisse en juillet information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 11:19









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage a poursuivi son repli dans la zone euro au mois de juillet pour représenter 6,4% de la population active contre 6,5% en juin, a annoncé vendredi Eurostat



A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre en hausse à 6,6% au titre du mois dernier.



Le taux de chômage s'inscrit également en baisse d'une année sur l'autre, puisqu'il atteignait 6,6% en juillet 2023.



Selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, le nombre de demandeurs d'emploi dans les 20 pays utilisant la monnaie unique atteignait 10,99 millions, un chiffre en baisse de 114.000 d'un mois sur l'autre et de 190.000 sur un an.



Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage est quant à lui resté stable à 6% en juillet, tout comme au mois de juin et en juillet 2023, précise Eurostat.





