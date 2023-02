Zone euro : le taux d’inflation annuel en baisse à 8,6% en janvier

(AOF) - Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 8,6% en janvier 2023, contre 9,2% en décembre, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 5,1%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 10% en janvier 2023, contre 10,4% en décembre. Un an auparavant, il était de 5,6%. L'inflation hors alimentation et énergie s'est élevée à 5,3% en janvier après +5,2% en décembre.