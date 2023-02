Zone euro : le taux d'endettement du secteur privé non financier recule

(AOF) - Au troisième trimestre 2022, le taux d'endettement du secteur privé non financier (ménages + sociétés non financières) de la zone euro s'établit à 119,2% du PIB soit une baisse de 0,4 point par rapport au trimestre précédent, a indiqué la Banque de France. L'endettement en valeur nominale continue d'augmenter légèrement mais cette hausse est plus que compensée par la nette croissance annuelle du PIB nominal.

Dans le détail, la baisse est particulièrement marquée en Espagne (- 3 points) ; le ratio de dette privée diminue également en Italie (- 0,5 point) tandis qu'il augmente en Allemagne (+ 0,7 point au troisième trimestre 2022).

Le ratio français est stable (la hausse de la dette ayant été compensée par la croissance du PIB nominal) et s'établit à 147% du PIB. Le ratio de dette privée français reste le plus élevé des grands pays européens.