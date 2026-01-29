Zone euro-Le sentiment s'améliore plus que prévu en janvier

Le sentiment économique en zone euro s'est amélioré plus que prévu en janvier, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro a progressé à 99,4 contre 97,2 (révisé de 96,7) en décembre, alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 97,0.

Dans l'industrie, le climat reste en zone de contraction (-6,8), après -8,5 (révisé) un mois plus tôt, alors que le consensus tablait sur -8,1.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 7,2 en janvier contre 5,8 en décembre (révisé) et un consensus à 6,0.

