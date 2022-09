Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: le sentiment économique se dégrade encore information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Le sentiment économique dans la zone euro s'est fortement dégradé en septembre, montrent jeudi les résultats d'une enquête mensuelle publiée par la Commission européenne.



L'indice du sentiment économique (ESI) dans les 19 pays ayant opté pour la monnaie unique a reculé à 93,7 ce mois-ci, après être ressorti à 97,3 en août.



Parallèlement, l'indice mesurant le climat des affaires dans les 27 pays de l'Union européenne est revenu à 92,6 en septembre, contre 96,1 le mois dernier.



L'indicateur du climat économique est un indicateur composite ayant pour objectif de traquer l'évolution du PIB dans l'UE et la zone euro en pondérant des soldes de réponses aux questions d'une enquête réalisée dans cinq secteurs.



Sa moyenne de long terme se situe à 100, ce qui signifie que les valeurs supérieures à ce seuil témoignent d'un sentiment économique supérieur à la moyenne, et inversement.





