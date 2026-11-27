(Zonebourse.com) - L'indicateur du sentiment économique (ESI) s'est de nouveau replié en novembre par rapport au mois précédent, tant dans l'Union européenne (-0,5 point à 96,0) que dans la zone euro (-0,7 point à 95,8), d'après les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

Le repli de l'ESI s'explique par une dégradation de la confiance dans l'industrie et la construction, seulement partiellement compensée par une amélioration de la confiance des consommateurs et de celle dans le commerce de détail. La confiance dans les services est restée globalement stable.

Parmi les principales économies de l'UE, l'ESI s'est amélioré aux Pays-Bas ( 2,6 points) et en Allemagne ( 0,4 point), tandis qu'il s'est dégradé en Italie (-3,1 points), en France (-2,3 points) et en Pologne (-0,7 point). Le sentiment économique est resté globalement stable en Espagne (-0,3 point).

Par ailleurs, l'indicateur des anticipations en matière d'emploi (EEI) a également reculé dans les deux zones, de 0,6 point à 97,9 dans l'UE et de 1,3 point à 96,8 dans la zone euro. Les deux indicateurs se maintiennent ainsi en dessous de leur moyenne de long terme, fixée à 100.

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