Zone euro : le secteur privé renoue avec la croissance (PMI)

(CercleFinance.com) - Le secteur privé de la zone euro a enregistré en mars sa première croissance depuis six mois, montrent les résultats des enquêtes PMI réalisées par IHS Markit auprès des directeurs d'achats de la région. L'indice PMI 'flash' composite - qui mesure l'activité globale dans la zone euro - s'est ainsi redressé à 52,5 ce mois-ci, contre 48,8 en février, revenant en zone d'expansion, c'est-à-dire au-dessus du seuil des 50 points. Un rebond largement dû à la vigueur de l'indice PMI 'flash' de l'industrie manufacturière, qui s'est envolé à 62,4 en mars contre 57,9 le mois dernier, soit un nouveau record historique depuis juin 1997. L'indice PMI 'flash' mesurant l'activité dans le secteur des services s'est aussi redressé, souligne IHS Markit, remontant à 48,8 contre 45,7 en février, une amélioration qui montre que la contraction de l'activité a ralenti. D'après IHS Markit, les prestataires de services ont su tirer parti de la croissance du secteur manufacturier ainsi que des nouvelles habitudes de consommation adoptées par les consommateurs. Le bureau d'études note toutefois que les perspectives d'activité se sont détériorées au cours du mois du fait de la hausse des taux d'infection et de la mise en place de nouvelles mesures de confinement, qui ont érodé la confiance des chefs d'entreprise.

