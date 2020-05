Zone euro : le secteur manufacturier s'est contracté à un rythme record en avril

(AOF) - La contraction de l'activité dans le secteur manufacturier de la zone euro a été légèrement plus forte en avril qu'initialement estimé, a annoncé le bureau d'études IHS Markit. Il est ressorti à 33,4 contre 33,6 en première estimation, un consensus de 33,6 et 44,5 en mars. " Les données PMI préfigurent toutefois une baisse trimestrielle de l'activité industrielle d'au moins 10 % et la reprise du secteur manufacturier devrait s'avérer désespérément lente " a commenté le bureau d'études.

Avant de préciser : " En effet, si les entreprises parviennent à redémarrer leurs activités, elles risquent de disposer d'une capacité réduite du fait des mesures de protection du personnel adoptées pendant la crise sanitaire, et d'opérer dans un contexte de très faible demande. Non seulement les dépenses des ménages devraient rester extrêmement limitées, en raison notamment des fermetures de magasins, mais la faiblesse des achats d'intrants et de biens d'équipement des entreprises devrait elle-aussi perdurer au cours des prochains mois. "