Zone euro : le secteur manufacturier continue de ralentir

(CercleFinance.com) - La croissance du secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau ralenti au mois de septembre, montre la version définitive de l'enquête IHS Markit réalisée auprès des directeurs d'achat (PMI). L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié à 58,6 le mois dernier, contre 61,4 en août. En estimation 'flash', l'indice était ressorti à 58,7. L'indice affiche ainsi son plus fort repli depuis avril 2020, un recul qui reflète l'impact des tensions d'approvisionnement sur l'activité des fabricants. Dans son communiqué, IHS Markit souligne que les fortes tensions inflationnistes se sont maintenues, accompagnées d'une poursuite de la très forte détérioration des délais de livraisons des matériaux. Le bureau d'études économiques estime cependant que les difficultés d'approvisionnement en matières premières devraient commencer à se résorber avec la diminution du nombre de cas de Covid-19. Le cabinet s'attend néanmoins à ce que les entreprises restent confrontées à des problèmes d'approvisionnement et à de fortes tensions inflationnistes pendant une grande partie de l'année 2022.

