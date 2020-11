Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : le secteur manufacturier accélère sa croissance Cercle Finance • 02/11/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier de la zone euro a accéléré sa croissance au mois d'octobre, montre l'indice PMI définitif d'IHS Markit publié lundi. Une fois corrigé des variations saisonnières, l'indice PMI mesurant le dynamisme de l'industrie manufacturière de la région s'est redressé à 54,8 dans sa version finale pour le mois dernier, contre 53,7 en septembre. Ce niveau est supérieur à la première estimation 'flash', qui était ressortie à 54,4. Le secteur manufacturier s'affiche ainsi en zone de croissance pour le quatrième mois consécutif, soulignent dans leur communiqué les équipes d'IHS Markit. Sans surprise, c'est de nouveau l'Allemagne qui a tiré la croissance de la région, en signant sa plus forte expansion depuis plus de deux ans et demi. Malgré ces chiffres plutôt satisfaisants, Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit, manifeste une certaine prudence. 'La reprise industrielle ne pourra se maintenir sans un retour à la normale de la consommation des ménages et une consolidation du marché de l'emploi, une situation qui semble pour l'heure improbable compte tenu de la seconde vague de contamination qui se propage actuellement au sein de la région', avertit-il.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.