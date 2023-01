Zone euro: le rebond de la production industrielle surprend information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 11:12

(CercleFinance.com) - La production industrielle a rebondi de 1% dans la zone euro au mois de novembre, une hausse bien plus marquée que prévu, montrent les chiffres publiés vendredi par Eurostat.



A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne une hausse limitée de 0,5%, après un recul de 1,9% en octobre.



Dans le détail, la production de biens d'investissement a augmenté de 1%, celle des biens intermédiaires de 0,8% et celle des biens de consommation durables de 0,4%, tandis que la production d'énergie a diminué de 0,9%.



Au niveau des Etats, les plus fortes hausses mensuelles ont été enregistrées en Irlande (+6,4%), au Luxembourg (+5%) et à Malte (+4,6%) et les plus fortes baisses en Estonie (-3,7%) et en Croatie (-1,9%).



Par rapport à novembre 2021, l'activité industrielle dans la région a progressé de 2%.



Le recul d'octobre a été révisé à la baisse à -1,9%, contre -2% annoncé initialement.