Zone euro-Le ralentissement de l'inflation en octobre confirmé à 2,1% sur un an

L'inflation en zone euro a ralenti en octobre comme prévu en première estimation, à 2,1% sur un an, montrent les données définitives d'Eurostat publiées mercredi.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro était ressorti à +2,2% en septembre en rythme annuel.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient également sur un ralentissement de l'inflation à 2,1% sur un an en octobre.

Sur un mois, l'inflation est ressortie à 0,2% en octobre, comme anticipé, et après +0,1% en septembre.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort quant à elle à 2,4% sur un an, comme en septembre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)