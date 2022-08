Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: le PMI s'enforce en zone de contraction information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 10:13









(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé de la zone euro s'est de nouveau contractée au mois d'août, la forte hausse du coût de la vie ayant fait chuter la demande dans le secteur des services.



Les résultats préliminaires des enquêtes réalisées par S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI) pour le mois en cours confortent ainsi le scénario d'un possible retour en récession de l'économie de l'union monétaire.



L'indice composite - qui mesure à la fois l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services - s'est ainsi replié à 49,2 ce mois-ci, contre 49,9 en juillet, s'installant en territoire de contraction pour le deuxième mois consécutif.



Il s'agit d'un plus bas de 18 mois.



Si l'indice PMI 'flash' mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière n'a que légèrement reculé, à 49,7 après 49,8 en juillet, les services ont davantage souffert.



L'indice PMI 'flash' de l'activité dans le secteur tertiaire ressort ainsi à 50,2, à comparer avec 51,2 en juillet.



Pour Andrew Harker, économiste chez S&P Global Market Intelligence, toutes ces données mettent en évidence une contraction de l'économie de la zone euro au troisième trimestre.



Sans mentionner explicitement le terme de récession, l'analyste estime que reste de l'année 2022 s'annonce 'difficile' pour les entreprises de la zone euro.





