Zone euro: le PMI passe sous les 50 en juillet information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 10:15

(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite 'flash' S&P Global de la zone euro s'inscrit à 49,4 en juillet, contre 52 le mois précédent, se repliant ainsi sous la barre de 50 du sans changement et indiquant une première contraction de l'activité économique de la région depuis février 2021.



'Les inquiétudes relatives à l'affaiblissement de la demande, à la crise énergétique, aux pénuries d'approvisionnement et au niveau de l'inflation ont fait chuter les perspectives d'activité et entraîné un ralentissement des créations d'emplois', souligne S&P Global.



C'est en Allemagne que la baisse de l'activité globale a été la plus marquée, l'indice PMI local s'étant replié à 48 et affichant ainsi son plus faible niveau depuis juin 2020. La croissance a fortement ralenti en France et l'activité s'est très légèrement repliée ailleurs.