Zone euro : le PMI manufacturier se redresse en janvier

(CercleFinance.com) - L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 46,3 à 47,9 en janvier, un niveau légèrement supérieur à sa dernière estimation flash (47,8). L'Allemagne s'est de nouveau inscrite en queue du classement des pays par niveau d'indice PMI, tandis que la Grèce et l'Irlande se placent en tête. 'Le secteur manufacturier de la zone euro a montré quelques signes de reprise en début d'année 2020, notamment une quasi-stabilisation des carnets de commandes, les derniers résultats de l'enquête signalant en effet la plus faible baisse des ventes des fabricants depuis la fin de l'année 2018', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

