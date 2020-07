Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : le PMI manufacturier se redresse Cercle Finance • 01/07/2020 à 10:09









(CercleFinance.com) - Annoncé ce matin, l'indice PMI pour l'industrie manufacturière dans la zone euro s'affiche à 47,4 pour le mois de juin, après 39,4 en mai. Il est ainsi légèrement supérieur à son estimation Flash (46,9). Surtout, il se rapproche de la stabilisation (indice à 50), même si la conjoncture reste difficile. L'emploi a ainsi continué de reculer 'malgré une reprise de la confiance dans le secteur'. 'Cette hausse de l'indice signale un très fort ralentissement de la contraction de l'activité, son niveau de juin préfigurant une baisse annuelle de la production industrielle de 2% seulement, contre près de 30 % estimé en avril, lors de l'application de règles de confinement très strictes dans l'ensemble de la région. Cette évolution remarquable devrait se refléter dans une progression mensuelle très importante des chiffres officiels de la production pour les deux derniers mois', commente Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

