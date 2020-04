Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : le PMI manufacturier en nette baisse Cercle Finance • 01/04/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 49,2 en février à 44,5 en mars (estimation flash : 44,8). Cet indicateur, sous la barre des 50 pour le quatorzième mois consécutif, connait en outre son plus faible niveau depuis 92 mois, soit près de 8 ans. Fort logiquement avec la crise du coronavirus, les fermetures d'usines ont entraîné une baisse de la production et des nouvelles commandes. De même, les délais de livraison des fournisseurs ont affiché une hausse record. 'La contraction du secteur manufacturier étant loin d'avoir atteint son plus haut niveau, il faut s'attendre à voir la situation se détériorer davantage au cours des prochaines semaines, au fur et à mesure que les restrictions imposées pour freiner la propagation du virus feront s'écrouler la demande (des entreprises et des consommateurs) et provoqueront un effondrement des nouvelles commandes reçues par les entreprises toujours en activité', anticipe Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

