Zone euro: le PMI manufacturier au plus bas depuis 14 mois

(CercleFinance.com) - L'indice PMI final IHS Markit pour le secteur manufacturier de la zone euro est passé de 58,2 en février à 56,5 en mars, soit son plus bas niveau depuis 14 mois (mai 2020), sur fond de hausse des tensions inflationnistes et géopolitiques.



'Le ralentissement de l'expansion s'est accompagné d'un renforcement des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, la résurgence des cas de Covid-19 en Chine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant entraîné un allongement des délais de livraison d'intrants', pointe IHS Markit.







