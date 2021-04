Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : le PMI du mois de mars revu à la hausse Cercle Finance • 07/04/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Le secteur privé de la zone euro a renoué avec la croissance au mois de mars grâce aux bonnes performances du secteur manufacturier, montrent les indices PMI d'IHS Markit parus mercredi. L'indice 'composite' reflétant l'activité globale dans la région est ressorti à 53,2 en version finale le mois dernier, contre 48,8 en février et 52,5 en estimation préliminaire. Cet indice 'flash' s'était lui-même révélé bien supérieur aux prévisions des analystes. Dans les services, l'indice final de l'activité dans le secteur s'est, lui, établi à 49,6 le mois dernier, contre 45,7 en février, et 48,8 en estimation 'flash'. Le secteur des services - sévèrement touché par la crise - se rapproche donc de la zone de stabilisation, située à 50 points, grâce à une nouvelle amélioration des perspectives d'activité et le début des campagnes de vaccination, fait valoir IHS Markit. Dans son communiqué, le cabinet de recherche économique note par ailleurs que les mesures de distanciation sociale et les restrictions de déplacement semblent avoir un impact 'beaucoup plus limité' sur l'activité que celui observé à la même période de l'année dernière.

