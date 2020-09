Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : le PMI composite témoigne d'un net ralentissement Cercle Finance • 03/09/2020 à 10:13









(CercleFinance.com) - Annoncé ce matin, le PMI composite de l'activité globale dans la zone euro s'affiche à 51,9 pour le mois d'août, après 54,9 en juillet. En nette baisse, il est néanmoins légèrement supérieur à son estimation flash, qui était de 51,6. L'ndice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche pour sa part à 50,5 (après 54,7 en juillet, et une estimation flash à 50,1). 'Si le quasi-coup d'arrêt de la croissance enregistré en août doit être examiné à l'aune du contexte particulier du mois de juillet - celui d'une réouverture plus généralisée de l'économie après les confinements stricts imposés dans la région, ayant permis un rebond de l'activité globale à son plus haut niveau depuis près de deux ans -, l'ampleur du ralentissement s'avère toutefois décevant. Le fléchissement du taux d'expansion de l'activité de services a fréquemment été attribué aux inquiétudes suscitées par la recrudescence des cas d'infection au Covid-19, notamment dans les entreprises dont les services sont axés vers les consommateurs, et tout particulièrement en Espagne et en Italie, où les contraintes sanitaires demeurent très strictes', commente Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

