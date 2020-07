Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : le PMI composite se redresse nettement Cercle Finance • 03/07/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Publié ce matin, l'indice PMI composite de l'activité globale dans la zone euro s'affiche à 48,5 pour le mois écoulé, après 31,9 en mai. Il est ainsi supérieur à son estimation Flash (47,5). Il témoigne ainsi d'un net redressement, et atteint en juin son plus haut niveau depuis 4 mois. Le PMI composite de l'activité globale continue toutefois de signaler une conjoncture économique défavorable dans la zone de la monnaie unique. Par ailleurs, l'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche pour sa part à 48,3 (30,5 en mai, estimation flash à 47,3). S'il reste sous la barre des 50, il atteint son plus haut niveau depuis février dernier. 'Si le redémarrage de l'activité après la levée des mesures de confinement a été soutenu et a facilité un rebond immédiat de l'économie, la solidité de toute reprise à plus long terme reste à déterminer', commente Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

