Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : le PMI composite dépasse les attentes en avril Cercle Finance • 23/04/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur privé de la zone euro s'est accélérée en avril, portée par une expansion record du secteur manufacturier, montre un enquête PMI publiée vendredi par IHS Markit. Son indice PMI 'flash' composite - qui mesure l'activité globale dans la région - s'est redressé à 53,7 le mois dernier, contre 53,2 en mars, marquant un plus haut de neuf mois. Le consensus attendait au contraire un repli de l'indicateur, autour de 52,9. L'indice PMI 'flash' portant sur l'industrie manufacturière a, lui, augmenté à 63,3, après 62,5 le mois précédent, ce qui correspond à un plus haut historique depuis la création de la statistique, en 1997. Autre signe encourageant, le PMI 'flash' de l'activité dans le secteur des services est ressorti à 50,3 en avril, contre 49,6 en mars, repassant au-dessus de la barre des 50 points témoignant d'une expansion de l'activité. Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit, évoque un 'dynamisme rassurant' de l'activité en dépit du durcissement des mesures de lutte contre le Covid-19 lié à l'apparition d'une troisième vague de l'épidémie.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.