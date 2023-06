Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: le PIB s'est contracté au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) - L'économie de la zone euro s'est légèrement contractée au premier trimestre, montrent des chiffres du produit intérieur brut publiés jeudi par Eurostat.



Au cours des trois premiers mois de l'année, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,1% dans la région, selon une estimation de l'office statistique de l'Union européenne.



A titre de comparaison, les analystes attendaient une croissance parfaitement nulle.



Sachant que le PIB avait déjà diminué de 0,1% au quatrième trimestre, la région se trouve donc dans une situation de 'récession technique', caractérisée par deux trimestres négatifs consécutifs.



Avec un repli de 1,6%, les dépenses de consommation des ménages ont contribué négativement à la statistique.



En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières de la zone euro a augmenté de 1%.



Pour ce qui concerne l'ensemble de l'Union européenne, le PIB ressort en petite hausse de 0,1% en rythme séquentiel et en augmentation de 1% par rapport au premier trimestre de l'an dernier, précise Eurostat.





